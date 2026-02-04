期交所調整黃金期貨及選擇群保證金金額
臺灣期貨交易所2月4日公告調整黃金期貨契約(GDF)、臺幣黃金期貨契約(TGF)及黃金選擇權契約(TGO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自2026年2月5日一般交易時段結束後起實施。
近期受國際股市走勢、美元指數及貴金屬(如黃金、白銀)價格劇烈波動影響，國內期現貨市場行情同步出現大幅波動，期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。
