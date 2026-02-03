全民權證／亞德客 二檔有戲

經濟日報／ 記者周克威整理

亞德客-KY（1590）去年第4季營收季增9.6%、年增18.2%，創下單季營收同期新高，主因產能利用率維持高檔，又以電子、汽車產業需求較佳，單季每股純益（EPS）11.64元，季增10.8%、年增29.2%，創歷史新高，全年EPS為42元，年增10.2%。

展望今年營運，市場正向看待，主要因降價策略效果取得亮眼成績，加上中國在地化採購趨勢持續取得中國市場氣動元件市占率，同時明確積極落實設備更新、消費舊換新，推動內需擴容升級，營運有望延續2025年強勁表現，市場預期全年營收391.6億元，年增14.1%，EPS為49.4元，年增17.7%。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

