國巨搶鏡 權證選中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在高檔震盪加劇之際，市場焦點轉向基本面，其中，國巨*（2327）等被動元件族群在漲價效應下，成為投資買盤關注的焦點；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

2026年初始，被動元件特定次產業指標公司出現接連漲價現象，在法人查訪產業中，未漲價的大廠特定產品每年固定跌價狀況收斂，顯見指標廠定價能力逐漸增強，且日廠稼動率提升帶動的訂單外溢效應中，有助台股被動元件族群營運表現。

在國巨*今年第1季營運上，隨 AI 應用將持續推升國巨*利基型產品稼動率與ASP，有利營運淡季不淡，市場預估全季營收為357.8億元，季減0.5%、年增15%，毛利率35.7%，稅後純益61.3億元，季減2.9%、年增10.9%，每股純益（EPS）2.9元。展望今、明年營運，台灣被動元件產業三大現象已開始發生且持續增強，包括指標廠定價力、外溢訂單預期、資料中心對被動元件需求量與質量正持續放大，市場看好國巨*被動元件產品於資料中心的多元性與滲透性，將持續提升產線稼動率，預估今、明年營收為1,606.4億元、1,801.2億元，年增20.8%、12.1%，毛利率分別為36.3%、37.1%，稅後純益為283.5億元、330.3億元，年增22.2%、16.5%，EPS為13.6元、15.9元。

被動元件 國巨 市場

延伸閱讀

日本、巴西選舉年 金融添變數

儒鴻、來億 聚焦長天期

台達電、奇鋐 挑長天期

貝萊德：持續偏好風險資產 維持減碼長天期美國公債

相關新聞

台指期 短線震盪偏多

台股昨（3）日在美股止跌回穩下，跳空開高，電子權值股重掌盤面主導權，推升指數順利收復「32K」關卡，指數上漲571點、收...

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際貴金屬市場遭遇史詩級波動，繼1月29日黃金期貨價格創高但波動性放大後，1月30日單日狂瀉9%，最大跌幅到12%，創下...

期貨商論壇／元晶期 坐擁題材

元晶（6443）為國內太陽能電池與模組廠，過去營運高度連動政策與內需市場，但近年隨產業應用版圖擴張，市場開始重新評價其定...

欣興、南電 權證認購閃亮

近來台股衝高至32,996點後，連三日回檔逾千點，3日才出現明顯反彈。盤面上，具漲價等利多題材的個股，拉回時買盤承接意願高。在大盤震盪劇烈之際，投資人可運用相關權證，以小額資金參與個股回升行情。

台光電、台燿 權證四檔帶勁

在輝達（NVIDIA）新一代平台Rubin出貨帶動下，GPU AI伺服器的規格持續提升，帶動銅箔基板（CCL）材料升級。...

國巨搶鏡 權證選中長天期

台股在高檔震盪加劇之際，市場焦點轉向基本面，其中，國巨*（2327）等被動元件族群在漲價效應下，成為投資買盤關注的焦點；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。