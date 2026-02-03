國巨搶鏡 權證選中長天期

台股在高檔震盪加劇之際，市場焦點轉向基本面，其中，國巨*（2327）等被動元件族群在漲價效應下，成為投資買盤關注的焦點；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

2026年初始，被動元件特定次產業指標公司出現接連漲價現象，在法人查訪產業中，未漲價的大廠特定產品每年固定跌價狀況收斂，顯見指標廠定價能力逐漸增強，且日廠稼動率提升帶動的訂單外溢效應中，有助台股被動元件族群營運表現。

在國巨*今年第1季營運上，隨 AI 應用將持續推升國巨*利基型產品稼動率與ASP，有利營運淡季不淡，市場預估全季營收為357.8億元，季減0.5%、年增15%，毛利率35.7%，稅後純益61.3億元，季減2.9%、年增10.9%，每股純益（EPS）2.9元。展望今、明年營運，台灣被動元件產業三大現象已開始發生且持續增強，包括指標廠定價力、外溢訂單預期、資料中心對被動元件需求量與質量正持續放大，市場看好國巨*被動元件產品於資料中心的多元性與滲透性，將持續提升產線稼動率，預估今、明年營收為1,606.4億元、1,801.2億元，年增20.8%、12.1%，毛利率分別為36.3%、37.1%，稅後純益為283.5億元、330.3億元，年增22.2%、16.5%，EPS為13.6元、15.9元。