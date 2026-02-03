全民權證／燿華 挑逾五個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

SpaceX向美國聯邦通訊委員會FCC提出申請，計畫部署多達100萬顆衛星，使整體低軌衛星市場巨幅成長23.8倍，激勵相關台系供應鏈股價強勢大漲，燿華（2367）更亮燈強鎖漲停，漲停價54.1元攀本波反彈新高。

法人指出，SpaceX打算建立一個環繞地球的軌道資料中心網路計畫，100萬顆目標量相對先前Starlink規劃的4.2萬顆遠遠大上23.8倍，預期將加深台灣相關供應鏈的受惠程度。

燿華為SpaceX地面衛星板主要的台系供應商之一，隨低軌衛星題材發酵，市場買盤紛紛簇擁，昨日成交量達14.8萬張，居台股第九大。權證發行商建議，看好燿華後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

燿華 權證

