台光電、台燿 權證四檔帶勁

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
在輝達（NVIDIA）新一代平台Rubin出貨帶動下，GPU AI伺服器的規格持續提升，帶動銅箔基板（CCL）材料升級。法人看好，包括台光電（2383）、台燿（6274）將受惠AI伺服器出貨，以及低軌衛星發射數增加，對高階CCL的需求，隨之而來的價格提升與營運動能增強。

法人分析，相較GB系列，輝達Vera Rubin平台將持續採用高階CCL材料，儘管目前M9成本較高，且PCB生產良率仍具挑戰，短期大規模導入難度高；中長期來看，材料升級以因應 AI算力及高速需求的趨勢不變，台光電具競爭優勢。

台光電為全球最大低軌衛星CCL供應商，近期衛星產業受惠手機直連，及太空AI議題加速低軌衛星產業發展，其中SpaceX去年第4季及全年的低軌衛星發射數同創新高，旗下Starlink衛星網路服務用戶數也快速成長。展望後市，美國聯邦通訊委員會已批准7,500顆 SpaceX衛星部署許可，加上美系其他大廠也加速低軌衛星發射，台光電受惠程度最大。

另外美系大型雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器與800G交換機拉貨動能、漲價效應下，也有利台光電首季營收，將呈現季增。

台燿同樣受惠AI需求的全面性擴張及800G交換機需求，去年12月營收創新高。法人預測，首季漲價效應持續，加上美系 AI ASIC 伺服器放量，帶動台燿營收將上修。另外泰國廠產能利用率持續攀升，加上價格持續調整漲價，預期今年營收呈現逐季成長趨勢明確。

權證發行商表示，投資人若看好台光電、台燿後續表現，可以挑選價內外5%以內，120天期以上的權證靈活操作。

