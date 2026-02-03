全民權證／上銀 押價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

受惠美中對等關稅拍板，工具機業訂單見復甦跡象。法人看好，上銀（2049）接單情況已自去年下半年谷底回溫。隨對等關稅不確定性消失，製造業客戶重啟資本支出計畫，預料農曆春節過後，訂單將進一步回升。

法人分析，近期台灣及中國需求略有回溫，上銀具整合線性滑軌、滾珠螺桿與子公司的傳動系統、控制器與驅動器以提供客戶完整的解決方案能力，在AI驅動的半導體資本支出周期中，上銀將具競爭優勢，同時也能掌握未來機器人的潛在商機。預期工具機訂單復甦與半導體需求延續，將帶動上銀營收恢復年增。權證發行商表示，看好上銀的投資人，可挑選價內外10%左右，80天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

上銀 權證 資本支出

