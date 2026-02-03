全民權證／上銀 押價內外10%

近來台股衝高至32,996點後，連三日回檔逾千點，3日才出現明顯反彈。盤面上，具漲價等利多題材的個股，拉回時買盤承接意願高。在大盤震盪劇烈之際，投資人可運用相關權證，以小額資金參與個股回升行情。

