期貨商論壇／元晶期 坐擁題材

經濟日報／ 記者周克威整理
太陽能示意圖。 路透
太陽能示意圖。 路透

元晶（6443）為國內太陽能電池與模組廠，過去營運高度連動政策與內需市場，但近年隨產業應用版圖擴張，市場開始重新評價其定位，相較多數同業仍以地面型與屋頂型光電為主，元晶已切入高門檻太空應用供應鏈，成為題材關注焦點。

太空題材方面，SpaceX執行長馬斯克提出「太空AI」構想，認為未來AI運算瓶頸不在晶片，而在能源供給，太陽能將成為太空資料中心的關鍵電力來源。在此趨勢下，元晶憑藉高效率、輕量化與極端環境穩定性三大技術優勢，成功打入技術門檻極高的SpaceX衛星供應鏈，身為少數具備實際出貨經驗的台廠，其產品具備高替代難度與競爭壁壘，正式卡位高毛利的太空能源新領域。

政策面亦為元晶帶來支撐。行政院宣布自今年8月起，建築面積1,000平方公尺以上的新建案將強制增設屋頂型太陽能光電，並由公部門帶頭示範，估計可建置總量超過1GW。業界普遍認為，政府已由過往保守轉為實務推動，內需市場有望明顯回溫，而屋頂型光電講求高效率模組，包含元晶在內等模組廠被視為主要受惠者。

整體來看，儘管太空太陽能相關應用仍處於早期發展階段，短期商業化進度有待觀察，但政策支持與產業方向已逐步明朗。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

太陽能電池 太空 元晶

