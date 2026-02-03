期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際貴金屬市場遭遇史詩級波動，繼1月29日黃金期貨價格創高但波動性放大後，1月30日單日狂瀉9%，最大跌幅到12%，創下近40年來最大單日跌幅，2月2日賣壓仍未停歇，兩日內從歷史高點5,626美元雪崩，累計跌幅逾13%。

這波非常規的技術性修正，可能是市場對貨幣政策的預期轉變疊加交易所調高保證金，引發「恐慌性多殺多」情況。針對這波毀滅性的下跌行情，其核心導火線在於新任聯準會主席人選過往的鷹派態度，並透過槓桿踩踏效應被無限放大。

隨鷹派色彩濃厚的凱文·華許獲提名為下屆聯準會主席，黃金市場的多頭情緒迅速降溫，投資人擔憂其過往反對量化寬鬆的立場，將扭轉此前的「美元貶值」預期，導致美元反彈並壓抑金價表現，然而，華許目前尚未公開發表具體政策路徑，且實際執行縮表與降息的節奏仍充滿變數，目前的跌勢更傾向於市場對鷹派預期的重新定價。

交易所調升保證金引爆槓桿連鎖毀滅，在金價創高之際調升原始保證金，對於高位追價的投機部位形成致命打擊，大量保證金不足的期貨多單遭到強制平倉，形成愈跌愈砍、愈砍愈跌的死亡螺旋。投資人可靜待市場止穩，觀察市場消息，而長遠經濟基本面尚未測底改變，貴金屬後續依舊可樂觀看待。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）