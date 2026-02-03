台指期 短線震盪偏多

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股昨（3）日在美股止跌回穩下，跳空開高，電子權值股重掌盤面主導權，推升指數順利收復「32K」關卡，指數上漲571點、收在32,195點；台指期上漲645點收在32,261點，正價差為65.64點。期貨商表示，短線可能震盪，但應偏多看待封關前走勢。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少977口至1,085口，其中外資淨空單減少1,177口至26,496口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少189口至1,288口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為4.5萬餘口，買權OI增量呈現不足。周選方面，買權OI增量不增反減，目前選擇權多空呈現拉鋸。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。技術面上，台股波動率止升轉降，目前在前一日低點不被跌破下，短線拉回可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指昨日展開強勁反彈，開盤隨即大漲超過700點，然而反彈來到5日均線遭遇壓力，指數漲幅收斂，終場以黑K棒留下影線作收。目前指數雖然呈現日K連四黑，但下方仍有上揚的月線支撐，短線上預期在短期均線及月線間震盪整理。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，2月第一周周三結算的大量區買權OI落在32,800點，賣權最大OI落在28,900點，月買權最大OI落在33,000點，月賣權最大OI落在29,000點。

外資台指期買權淨金額2.16億元、賣權淨金額0.75億元，整體選擇權籌碼面偏多。

展望後市，大盤支撐以10日、20日線與前低區作為風險控管依據，跌破則代表修正未完需降低槓桿與曝險；上方目標以短線前高與整數關卡為優先，若量能無法延續、只靠急彈回補推升，則33,000點附近更容易先出現震盪與獲利了結，不過，整理仍應偏多看待封關前走勢。

