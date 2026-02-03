台指期夜盤漲625點 法人：台股拚重返32000點

快訊

中央社／ 台北3日電

美股收盤勁揚，台積電ADR收漲3.27%，台指期夜盤大漲625點收32241點，台積電期貨夜盤上漲30點收1795點。期貨法人指出，美股受到1月製造業數據亮眼帶動全面走揚，市場情緒轉為正向，台指期夜盤大漲，台股今天伺機反彈，拚重返32000點。

美股4大指數2日收高。道瓊工業指數攀漲515.19點或1.05%，收49407.66點，標準普爾500指數上漲37.41點或0.54%，收6976.44點。

那斯達克指數揚升130.29點或0.56%，收23592.11點，費城半導體指數上揚136.02點或1.70%，收8134.49點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）下挫2.89%收185.61美元，超微（AMD）上漲4.03%收246.27美元。英特爾（Intel）勁揚5.04%收48.81美元。

台積電美國存託憑證（ADR）揚升3.27%收341.36美元。記憶體大廠美光（Micron）勁揚5.52%收437.8美元。

台股2日持續修正，加權指數連跌3天累計1179.79點。金管會2日信心喊話表示，截至1月30日信用交易的整戶擔保維持率為185.90%，且截至2025年12月，國內上市櫃公司累計營收達新台幣49.57兆元，年增13.78%。

加權指數2日跌439.72點，收31624.03點，成交值新台幣7404億元。三大法人合計賣超535.36億元，其中自營商賣超104.98億元，投信買超50.8億元，外資及陸資賣超481.18億元。

在台指期淨部位，三大法人2日淨空單減少5437口至2062口，其中外資淨空單減少4997口至2萬7673口。

輝達執行長黃仁勳2日晚間結束5天訪台之旅，他表示輝達供應鏈正變得非常巨大，製造擴及中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、網路晶片和交換器，以及許多複雜產品，需要更多工程師，必須在台灣招募更多人，輝達要在台灣開設大型據點（bigsite），希望能擴張得更大。

