報復性反彈行情起跑！台指期夜盤大漲300點

台指期夜盤2日開盤，在美股電子盤跌勢收斂中，以31,580點、下跌36點開出後，隨即開始報復性反彈，儘管貴金屬、基本金屬市場依然動盪，但無礙反彈氣勢，行情震盪趨堅，最高來到31,950點、大漲334點，截至晚間9點30分左右，指數上漲至31,920點、約上漲304點附近遊走。

2日美股電子盤焦點，在於黃金、白銀歷經上周五暴跌後，今日行情逐步回穩，黃金反彈1%以內，白銀微跌0.1%附近，銅反彈約1%%、鈀大漲42%，鎳的跌幅則約5%下，顯示市場逐步消化美國總統川普提名華許為下任聯準會的利空中，美股電子盤跌幅逐漸收斂，也帶動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,775元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.94%、半導體期上漲約0.87%，中型100期貨指數上漲0.52%。

台股2日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌439點，收31,624點，其中，外資現貨賣超481.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少4,997口至27,673口；投信買超50.8億元，自營商賣超104.9億元，三大法人合計賣超535.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股帶下影線力守月線，接下來最好能持續力守月線且以紅K作收，技術面就有機會開始醞釀急跌後的反彈走勢，否則短線將持續探底，再次跌破月線後、下檔恐將回測1月21日大量黑K低點31,200點。大盤在3天內急跌，若回測月線無法止穩，整理時間恐拉長，再加上距離農曆年封關僅剩7個交易日，市場存在長假前的獲利了結與避險情緒，因此，近期操作須嚴格設立損益點。