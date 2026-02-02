快訊

報復性反彈行情起跑！台指期夜盤大漲300點

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

大S遺照首度曝光 小S致詞全文：想到姊最後3年有姊夫陪「我的心就會平靜」

聽新聞
0:00 / 0:00

報復性反彈行情起跑！台指期夜盤大漲300點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤2日開盤，以31,580點、下跌36點開出後，隨即開始報復性反彈。截至晚間9點30分左右，指數上漲至31,920點、約上漲304點附近遊走。​圖／本報系資料照片
台指期夜盤2日開盤，以31,580點、下跌36點開出後，隨即開始報復性反彈。截至晚間9點30分左右，指數上漲至31,920點、約上漲304點附近遊走。​圖／本報系資料照片

台指期夜盤2日開盤，在美股電子盤跌勢收斂中，以31,580點、下跌36點開出後，隨即開始報復性反彈，儘管貴金屬、基本金屬市場依然動盪，但無礙反彈氣勢，行情震盪趨堅，最高來到31,950點、大漲334點，截至晚間9點30分左右，指數上漲至31,920點、約上漲304點附近遊走。

2日美股電子盤焦點，在於黃金、白銀歷經上周五暴跌後，今日行情逐步回穩，黃金反彈1%以內，白銀微跌0.1%附近，銅反彈約1%%、鈀大漲42%，鎳的跌幅則約5%下，顯示市場逐步消化美國總統川普提名華許為下任聯準會的利空中，美股電子盤跌幅逐漸收斂，也帶動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,775元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.94%、半導體期上漲約0.87%，中型100期貨指數上漲0.52%。

台股2日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌439點，收31,624點，其中，外資現貨賣超481.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少4,997口至27,673口；投信買超50.8億元，自營商賣超104.9億元，三大法人合計賣超535.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股帶下影線力守月線，接下來最好能持續力守月線且以紅K作收，技術面就有機會開始醞釀急跌後的反彈走勢，否則短線將持續探底，再次跌破月線後、下檔恐將回測1月21日大量黑K低點31,200點。大盤在3天內急跌，若回測月線無法止穩，整理時間恐拉長，再加上距離農曆年封關僅剩7個交易日，市場存在長假前的獲利了結與避險情緒，因此，近期操作須嚴格設立損益點。

台指期 台股 美股 台積電 半導體 聯準會 川普

延伸閱讀

央行進場！新台幣貶幅收斂 收31.59元、貶值1.22角

黃金、白銀繼續殺 白銀ETF一度大跌逾30% 黃金正二跌逾20%

台股近日漲多整理 暫連三日走跌

金銀為何瞬間崩盤？後市怎麼走？中國投機熱錢成最大變數

相關新聞

報復性反彈行情起跑！台指期夜盤大漲300點

台指期夜盤2日開盤，在美股電子盤跌勢收斂中，以31,580點、下跌36點開出後，隨即開始報復性反彈，儘管貴金屬、基本金屬...

強化金融服務韌性 富邦期貨獲ISO 22301國際標準認證

富邦期貨為提升在瞬息萬變的金融市場環境下之營運韌性與風險抵禦能力，自2025年正式啟動 ISO 22301「營運持續管理...

中鋼、群創 四檔活力旺

加權指數上周五（30）日開低收低，大跌472點收32,063點，失守5日線，逆勢收紅的有中鋼（2002）、群創（3481...

中砂、洋基 瞄準逾150天

半導體產業景氣佳，中砂（1560）與洋基工程（6691）營運成長空間可望受惠。權證發行商表示，因盤勢波動較大及接近農曆年...

全民權證／南電 選逾五個月

南電（8046）受惠ABF、BT載板漲價效應，及800G網通交換器需求強勁，訂單能見度持續提升，法人預估第1季營收僅季減...

全民權證／福懋科 二檔放閃

福懋科（8131）核心業務為記憶體IC封測，其中，南亞科占營收比重50%以上，營收比重為IC封裝75%與模組25%，DR...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。