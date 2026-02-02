快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／信驊 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

信驊（5274）受惠AI伺服器與通用伺服器需求同步擴張，預估2026年每股純益（EPS）上看164元，因此，法人給予「強力買進」評等。

法人分析，信驊成長動能主要包括：AI伺服器需求持續升溫，帶動單機晶片搭載量顯著提升，推升相關零組件用量與價值。其次，在CSP大廠訂單挹注下，公司成功切入Google下一代供應鏈，市占率可望大幅躍升，預估挑戰90%。此外，通用伺服器市場同步回溫，整體需求明顯擴大，預期2026年出貨量可望年增30%，進一步放大營收規模。

權證發行商建議，看好信驊後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供、記者崔馨方整理）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 信驊 權證

延伸閱讀

股票一張破900萬！吳怡霈主持股王尾牙　驚呼「像國際級高科技研討會」

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

信驊、智邦 瞄準120天

這家電子廠法人給出破萬目標價 上看10,500元

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（2）日盤中最多一度重挫逾700點，所幸權王台積電出面穩定人心，帶動指數收斂跌幅，終場指數下跌439點、收在31,...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

短線黃金大幅下挫，表面原因似乎是「華許」被提名為新任聯準會主席，促使市場重新評估未來的利率走勢，但實際上的壓力早已暗中累...

期貨商論壇／00878期 攻守兼備

台股高檔震盪，市場資金明顯呈現風險意識升高的特徵，電子權值股波動放大，使得追求穩定現金流與相對抗震性的高股息ETF，再度...

雍智、精測 四檔有看頭

半導體測試介面大廠雍智科技（6683）、精測（6510）展現強勁成長韌性。隨著2026年AI應用全面擴散至邊緣運算及手機...

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

AI伺服器功耗與密度齊升，水冷散熱成新主流。Vera Rubin與Kyber機櫃設計強化機內水冷配置，帶動散熱零組件產值...

全民權證／健鼎 兩檔馬力強

健鼎（3044）受惠通用型伺服器平台升級，AWS Trainium3、輝達（NVIDIA）新平台Rubin將自第2季啟動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。