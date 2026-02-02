快訊

全民權證／中砂 選價內外20%

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

中砂（1560）受惠全球AI浪潮及先進製程強勁需求，2025年營收以81.5億元改寫歷史新高。展望2026年，中砂在2奈米鑽石碟市占率有望攀升至80％，隨著台系大客戶產能倍增，營運將進入黃金成長期。

中砂營運動能來自鑽石碟（DBU）與再生晶圓（SBU）雙引擎。在鑽石碟方面，隨製程微縮至2奈米，CMP層數大幅增加，帶動耗材需求量提升。法人預估，2026年中砂鑽石碟月產能將擴增至6萬顆，加上美系IDM客戶新訂單挹注，該事業營收年增率上看30％；再生晶圓部分，12吋高階產能預計於第3季擴至每月40萬片，穩定支撐獲利結構。

權證發行商建議，看好中砂後市的投資人，可選價內外20％內、到期日150天以上的認購權證參與行情。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

中砂 晶圓 權證 營收

