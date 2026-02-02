快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI伺服器功耗與密度齊升，水冷散熱成新主流。Vera Rubin與Kyber機櫃設計強化機內水冷配置，帶動散熱零組件產值攀高，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）受惠動能浮現，相關權證可伺機布局。

法人指出，輝達執行長黃仁勳日前指出，傳統機房多仰賴冰水機將水溫降至7℃至12℃，再進行伺服器散熱；但在新一代資料中心設計下，改以約45℃、接近常溫的水，即可為溫度高達80℃以上的晶片有效降溫，冰水機將不再是水冷系統的必要組件。

此外，會中也亮相Vera Rubin NVL72機櫃設計，Compute tray內部不再配置風扇，透過模組化設計提升整體伺服器密度；同時展示下一代Kyber機櫃。

值得注意的是，Vera Rubin採無風扇設計，搭配下一代Kyber機櫃架構，可見機箱內對水冷散熱的依賴度持續提高，帶動機內散熱零組件產值同步攀升。法人看好，奇鋐、雙鴻等相關廠商可望受惠。

法人看好隨高功率伺服器平台導入進度加快，雙鴻液冷散熱產品出貨動能明顯放大，並延續至2026年初。從實際營收表現來看，全年營收符合市場對液冷產品放量與伺服器比重拉升的方向。

奇鋐美系CSP大客戶擴大AI資本支出，公司訂單能見度愈來愈高，已看到2028年，現階段「產能追不上訂單」，預料今年越南新廠產能開出後，業績表現將更勝去年。

權證發行商建議，看好雙鴻、奇鋐等相關權證後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

設計 伺服器 雙鴻

延伸閱讀

位居AI浪潮要角「兆元宴」新成員奇鋐、智邦股價都逆勢上揚

奇鋐、金像電 押長天期

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

台達電、奇鋐 挑長天期

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（2）日盤中最多一度重挫逾700點，所幸權王台積電出面穩定人心，帶動指數收斂跌幅，終場指數下跌439點、收在31,...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

短線黃金大幅下挫，表面原因似乎是「華許」被提名為新任聯準會主席，促使市場重新評估未來的利率走勢，但實際上的壓力早已暗中累...

期貨商論壇／00878期 攻守兼備

台股高檔震盪，市場資金明顯呈現風險意識升高的特徵，電子權值股波動放大，使得追求穩定現金流與相對抗震性的高股息ETF，再度...

雍智、精測 四檔有看頭

半導體測試介面大廠雍智科技（6683）、精測（6510）展現強勁成長韌性。隨著2026年AI應用全面擴散至邊緣運算及手機...

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

AI伺服器功耗與密度齊升，水冷散熱成新主流。Vera Rubin與Kyber機櫃設計強化機內水冷配置，帶動散熱零組件產值...

全民權證／健鼎 兩檔馬力強

健鼎（3044）受惠通用型伺服器平台升級，AWS Trainium3、輝達（NVIDIA）新平台Rubin將自第2季啟動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。