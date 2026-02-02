雍智、精測 四檔有看頭

半導體測試介面大廠雍智科技（6683）、精測（6510）展現強勁成長韌性。隨著2026年AI應用全面擴散至邊緣運算及手機端，法人預期兩大廠在先進封裝與MEMS（微機電）探針卡的技術布局進入收割期，全年營收有望雙雙達成「雙位數成長」的佳績，吸引資金卡位布局。

雍智科技受惠Google、Amazon等雲端服務供應商（CSP）積極自研ASIC晶片，前段晶圓測試載板需求出現爆發式增長。雍智科技股價隨著探針卡族群近來狂飆，昨（2）日不畏大盤逆風，逆勢寫下歷史新高的633元漲停價。法人指出，隨著生產學習曲線趨於穩定，雍智在美國市場的業績具備倍增潛力，2026年營收力拚逐季走揚，成為近來市場關注焦點。

雍智科技第一大客戶為聯發科，其他還包括瑞昱、世芯-KY，並有承接來自晶圓代工廠的委外訂單，藉此卡位ASIC供應鏈。市場傳出雍智科技有機會透過客戶切入Google TPU供應鏈，且有產品進行驗證中。

精測則在歷經產品結構調整後，憑藉「All in House」的一條龍優勢，成功開發出高達65,000針的高階探針卡，精準切入高腳數AI測試市場。法人指出，2026年將是精測動能增強的一年，公司切入HPC（高效能運算）及網通領域，隨著2026年第2季起新開案量能放大，獲利動能將顯著優於去年。

權證發行商建議，測試介面族群受景氣循環及大客戶開發進度影響較深，建議投資人關注每月營收公告與法人買賣超動向，靈活調整部位以應對波動，看好雍智科技、精測後市爆發力的投資人，可買入價內外10％內、距到期日150天以上的認購權證參與行情。