快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

期貨商論壇／00878期 攻守兼備

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股高檔震盪，市場資金明顯呈現風險意識升高的特徵，電子權值股波動放大，使得追求穩定現金流與相對抗震性的高股息ETF，再度成為資金停泊的重要去向，其中國泰永續高股息（00878）的表現尤為突出。

從近期盤面觀察，多空拉鋸明顯之際，正是高股息商品相對有利環境，然而即便是高股息ETF，短線仍會受到市場情緒與資金調節影響，淨值波動在近期也有所放大，此時00878期貨的功能性便顯得格外關鍵。對於長期持有00878的投資人而言，如今則可透過期貨進行策略性避險，在不賣出現貨、不影響配息權益的前提下，降低帳面波動，這對近期已累積一定漲幅，但仍看好中長期配息穩定性的資金而言，實用性極高。

另一方面，近期市場對除息行情與填息速度的敏感度升高，資金在除息前後的進出更為頻繁，00878期貨也提供觀察市場對未來現金股利預期的即時窗口，期現價差的變化，將反映投資人對配息穩定性與資金成本的綜合判斷，有助於提升價格發現效率。

00878期貨的出現，正好銜接近期行情由進攻轉向平衡、由追價轉向風控的結構性轉變，不僅讓高股息投資不再只是被動抱股，也讓其在震盪盤勢中具更完整戰術彈性。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

高股息 期貨交易 市場

延伸閱讀

大師兄回血了！ 00878預估配息金額提升至0.42元

00878本季預估配0.42元！年化配息率7.48％…想領息記得2/25前買進

帳面單日噴掉22萬！夜盤又跌363點免驚…存股哥公開「抗跌2心法」

金銀續跌 那斯達克期指也跌得不輕

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（2）日盤中最多一度重挫逾700點，所幸權王台積電出面穩定人心，帶動指數收斂跌幅，終場指數下跌439點、收在31,...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

短線黃金大幅下挫，表面原因似乎是「華許」被提名為新任聯準會主席，促使市場重新評估未來的利率走勢，但實際上的壓力早已暗中累...

期貨商論壇／00878期 攻守兼備

台股高檔震盪，市場資金明顯呈現風險意識升高的特徵，電子權值股波動放大，使得追求穩定現金流與相對抗震性的高股息ETF，再度...

雍智、精測 四檔有看頭

半導體測試介面大廠雍智科技（6683）、精測（6510）展現強勁成長韌性。隨著2026年AI應用全面擴散至邊緣運算及手機...

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

AI伺服器功耗與密度齊升，水冷散熱成新主流。Vera Rubin與Kyber機櫃設計強化機內水冷配置，帶動散熱零組件產值...

全民權證／健鼎 兩檔馬力強

健鼎（3044）受惠通用型伺服器平台升級，AWS Trainium3、輝達（NVIDIA）新平台Rubin將自第2季啟動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。