快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

期貨商論壇／黃金期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
黃金示意圖。 路透

短線黃金大幅下挫，表面原因似乎是「華許」被提名為新任聯準會主席，促使市場重新評估未來的利率走勢，但實際上的壓力早已暗中累積。前期金價一路飆升、創下歷史新高，技術面呈現嚴重超買，槓桿多頭部位擁擠，以及部分地緣風險降溫，埋下回調的伏筆。

市場普遍認為，華許在聯準會內部偏向鷹派、強調物價穩定並關注資產泡沫風險的決策風格。他過去的政策立場與公開言論，一貫主張貨幣政策不應長期過度寬鬆，傾向縮減資產負債表、維持較高的實質利率，對「為了股市而寬鬆」的作法態度保留。

不過，若此政策取向最終與龐大的政府債務或長期財政赤字產生衝突，一旦市場開始擔心高利率恐導致經濟或信用風險擴散，黃金反而有機會再度被視為對沖「政策失誤」與制度風險的工具。

對一般投資人而言，此次暴跌其實是前期大漲後，市場對貴金屬價格與風險的一次集體再評價，而非黃金失去價值的訊號。

投資人若想更有效率地參與此類資產，一方面可把握拉回時機分批布局，另一方面則可運用台灣期交所提供的台幣黃金期貨（TGF）與美元黃金期貨（GDF），藉由小型契約、雙向交易及停損機制，將避險與操作策略納入整體資產配置。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 市場

延伸閱讀

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

黃金、白銀繼續殺 白銀ETF一度大跌逾30% 黃金正二跌逾20%

台股近日漲多整理 暫連三日走跌

金銀為何瞬間崩盤？後市怎麼走？中國投機熱錢成最大變數

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（2）日盤中最多一度重挫逾700點，所幸權王台積電出面穩定人心，帶動指數收斂跌幅，終場指數下跌439點、收在31,...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

短線黃金大幅下挫，表面原因似乎是「華許」被提名為新任聯準會主席，促使市場重新評估未來的利率走勢，但實際上的壓力早已暗中累...

期貨商論壇／00878期 攻守兼備

台股高檔震盪，市場資金明顯呈現風險意識升高的特徵，電子權值股波動放大，使得追求穩定現金流與相對抗震性的高股息ETF，再度...

雍智、精測 四檔有看頭

半導體測試介面大廠雍智科技（6683）、精測（6510）展現強勁成長韌性。隨著2026年AI應用全面擴散至邊緣運算及手機...

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

AI伺服器功耗與密度齊升，水冷散熱成新主流。Vera Rubin與Kyber機櫃設計強化機內水冷配置，帶動散熱零組件產值...

全民權證／健鼎 兩檔馬力強

健鼎（3044）受惠通用型伺服器平台升級，AWS Trainium3、輝達（NVIDIA）新平台Rubin將自第2季啟動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。