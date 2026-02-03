快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股昨（2）日盤中最多一度重挫逾700點，所幸權王台積電（2330）出面穩定人心，帶動指數收斂跌幅，終場指數下跌439點、收在31,624點；台指期則下跌642點收31,610點，逆價差為14.03點。期貨商表示，短線將出現震盪，先看月線支撐。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少5,437口至2,062口，其中外資淨空單減少4,997口至27,673口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少0口至5,142口。其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為4.3萬餘口，買權賣權O增量皆為不足。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日2月第一周周三結算的大量區買權OI落在32,800點，賣權最大OI落在28,900點，月買權最大OI落在33,000點，月賣權最大OI落在29,000點。

整體來說，這波連續修正，主要是市場正對新任聯準會主席華許的政策風險進行定價。華許主張「健全貨幣」，令市場擔憂過去支撐高股價的「政策保護傘」可能失效。當聯準會不再輕易救市的預期形成，資金開始重新評估風險與報酬，進而引發連續性的獲利了結賣壓。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選略為悲觀，整體籌碼面保守看待。技術面上，台股昨日下跌卻屬量縮，目前在月線附近留下影線，短線依舊以震盪保守看待不變。

元富期貨認為，受到美股全數下跌所拖累，台指期昨日跳空開低跌破10日線，指數一度下跌逾800點，所幸月線支撐買盤湧入使跌幅收斂，終場以黑K棒作收。目前指數雖呈現日K連三黑，但下方仍有上揚的月線支撐，短線上預期在短期均線及月線間震盪整理。

期貨

延伸閱讀

台股收跌439點…法人：封關前賣壓湧現、觀察月線支撐

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

黃金、白銀繼續殺 白銀ETF一度大跌逾30% 黃金正二跌逾20%

台股近日漲多整理 暫連三日走跌

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（2）日盤中最多一度重挫逾700點，所幸權王台積電出面穩定人心，帶動指數收斂跌幅，終場指數下跌439點、收在31,...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

短線黃金大幅下挫，表面原因似乎是「華許」被提名為新任聯準會主席，促使市場重新評估未來的利率走勢，但實際上的壓力早已暗中累...

期貨商論壇／00878期 攻守兼備

台股高檔震盪，市場資金明顯呈現風險意識升高的特徵，電子權值股波動放大，使得追求穩定現金流與相對抗震性的高股息ETF，再度...

雍智、精測 四檔有看頭

半導體測試介面大廠雍智科技（6683）、精測（6510）展現強勁成長韌性。隨著2026年AI應用全面擴散至邊緣運算及手機...

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

AI伺服器功耗與密度齊升，水冷散熱成新主流。Vera Rubin與Kyber機櫃設計強化機內水冷配置，帶動散熱零組件產值...

全民權證／健鼎 兩檔馬力強

健鼎（3044）受惠通用型伺服器平台升級，AWS Trainium3、輝達（NVIDIA）新平台Rubin將自第2季啟動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。