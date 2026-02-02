強化金融服務韌性 富邦期貨獲ISO 22301國際標準認證

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦期貨榮獲ISO 22301國際標準認證，由董事長陳瑞珏(左)代表接受英國標準協會(BSI)頒發證書。（富邦期貨/提供）
富邦期貨為提升在瞬息萬變的金融市場環境下之營運韌性與風險抵禦能力，自2025年正式啟動ISO 22301「營運持續管理」（Business Continuity Management, BCM）國際標準導入專案。經歷制度建置、跨部門演練及內外部查核後，於2026年1月順利取得國際標準認證，展現公司在業務不中斷管理、重大事件應變與客戶服務保障方面的持續精進。

英國標準協會（BSI）於2026年2月2日正式頒發予富邦期貨ISO 22301認證證書，肯定富邦期貨在面對重大災害與突發事件時，具備成熟之風險應變能力與營運韌性，可確保關鍵業務得以持續運作。此次認證對富邦期貨而言，是營運管理制度對齊國際標準的重要里程碑。

富邦期貨近年持續依循國際標準，推動全面性風險評鑑與營運衝擊分析，提升風險之防禦能力。董事會於2025年8月核定通過「營運持續管理政策」，以明確管理目標為指引，持續精進內部控制制度與流程，全面提升營運韌性與風險管理能力，強化公司在金融市場變動環境下的持續服務能量。

期貨 富邦

