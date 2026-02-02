2月電子期、金融期齊跌

快訊

中央社／ 台北2日電

台北股市今天下跌439.72點，收31624.03點。2月電子期收1931.75點，下跌41.5點，逆價差2.66點；2月金融期收2388.8點，下跌19.2點，正價差2.97點。

2月電子期以1931.75點作收，下跌41.5點，成交1054口。3月電子期以1935點作收，下跌39.15點，成交22口。

電子現貨以1934.41點作收，下跌25.65點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差2.66點。

2月金融期以2388.8點作收，下跌19.2點，成交429口。3月金融期以2385.6點作收，下跌29.8點，成交1口。

金融現貨以2385.83點作收，下跌18.58點；2月金融期貨與現貨相較，正價差2.97點。實際收盤價以期交所公告為準。

