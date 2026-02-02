2月台股期指跌642點
台北股市今天終場跌439.72點，收31624.03點。2月台指期以31610點作收，下跌642點，與現貨相較，逆價差14.03點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨32252點、3月期貨32298點。
台股今天終場跌439.72點，收31624.03點，成交金額新台幣7404億元。
2月台指期貨以31610點作收，跌642點，成交10萬4291口；3月期貨以31655點作收，跌643點，成交2359口。實際收盤價格以期交所公告為準。
