快訊

受夠Google搜尋AI摘要？4方法移除 還原最乾淨的Google Search搜尋結果

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

2月台股期指跌642點

中央社／ 台北2日電

台北股市今天終場跌439.72點，收31624.03點。2月台指期以31610點作收，下跌642點，與現貨相較，逆價差14.03點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨32252點、3月期貨32298點。

台股今天終場跌439.72點，收31624.03點，成交金額新台幣7404億元。

2月台指期貨以31610點作收，跌642點，成交10萬4291口；3月期貨以31655點作收，跌643點，成交2359口。實際收盤價格以期交所公告為準。

延伸閱讀

台股元月開戶數飆新高 年齡卻呈「老進少退」：季節性移轉＋超高齡化

台股2月震撼教育、資金流向防禦性類股 兩檔日企ETF逆勢漲

2026春節封關怎麼看？ 兩大美股觀察重點與關鍵指數

台股近日漲多整理 暫連三日走跌

相關新聞

中鋼、群創 四檔活力旺

加權指數上周五（30）日開低收低，大跌472點收32,063點，失守5日線，逆勢收紅的有中鋼（2002）、群創（3481...

中砂、洋基 瞄準逾150天

半導體產業景氣佳，中砂（1560）與洋基工程（6691）營運成長空間可望受惠。權證發行商表示，因盤勢波動較大及接近農曆年...

全民權證／南電 選逾五個月

南電（8046）受惠ABF、BT載板漲價效應，及800G網通交換器需求強勁，訂單能見度持續提升，法人預估第1季營收僅季減...

全民權證／福懋科 二檔放閃

福懋科（8131）核心業務為記憶體IC封測，其中，南亞科占營收比重50%以上，營收比重為IC封裝75%與模組25%，DR...

全民權證／臻鼎 押價內外10%

臻鼎-KY（4958）去（2025）年營收1,825.22億元，為歷年新高，在ABF載板產能利用率持續提升，受惠先進封裝...

最牛一輪／至上有戲 永豐55搶鏡

至上（8112）手握高達240多億元庫存，當中多數都是記憶體，將享有超額漲價紅利。記憶體原廠仍會顧慮競爭對手搶奪市占率的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。