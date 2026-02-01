中砂、洋基 瞄準逾150天

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

半導體產業景氣佳，中砂（1560）與洋基工程（6691）營運成長空間可望受惠。權證發行商表示，因盤勢波動較大及接近農曆年封關，看好二檔個股的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過五個月的權證操作。

中砂去（2025）年第4季受惠於先進製程需求續強，持續帶動鑽石碟需求，12月出貨顆數已接近5萬顆，且特殊晶圓出貨季增，帶動營收達21.71億元；預估隨特殊晶圓及高階再生晶圓占比提升將使毛利率回穩，預估毛利率為32.4%。

DBU業務至11月每月營收皆持續創高，12月出貨顆數已接近5萬顆，除受惠於N3／N2產能持續擴張，記憶體應用亦有成長。隨台系晶圓廠、美系IDM及記憶體客戶需求提升下，今年將逐漸擴增產能，至年底月產能有望達6萬顆。預估今年DBU業務年增約30%。

SBU業務方面，再生晶圓產能將於今年第2季季底或第3季從33萬片提升至40萬片，其中約有70~80%皆為高階再生晶圓，其餘則為特殊晶圓，產品組合轉好將帶動單價上升，估SBU營收年增約10%；ABU業務受工具機及機械業景氣影響，復甦明朗度仍不高。

洋基工程由於美系客戶專案貢獻，目前在手訂單達500億元為歷史新高水準。客戶南科DRAM廠將貢獻公司業績至明年上半年；台中后里DRAM產能正積極擴充，銅鑼廠預計於明年下半年量產。

海外部分，將啟動愛達荷州、紐約州新廠動工、日本廣島廠有望於今年下半年進入廠務施作，而亞翔統包的新加坡HBM先進封裝廠進入施作高峰，有望於今年下半年進入投產。洋基工程於美國已完成子公司登記，持續完善設立規劃，帶動洋基工程於美國接單潛在機會。雖目前在手訂單中仍以五大專案為主要營運動能，但洋基工程為半導體客戶的主要無塵室機電供應商。

而客戶於台灣新廠規劃達十座以上，海外達七座以上，洋基工程於客戶建廠規畫中仍為主要受惠商之一。另外東南亞地區仍有PCB擴產、大型資料中心潛在專案規劃中，顯示廠務端龐大接單機會 。

