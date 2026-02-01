快訊

中鋼、群創 四檔活力旺

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

加權指數上周五（30）日開低收低，大跌472點收32,063點，失守5日線，逆勢收紅的有中鋼（2002）、群創（3481）等。權證發行商指出，看好中鋼、群創後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

法人指出，年初至今國際原物料上漲、鋼價反彈，美國進入降息循環及鋼鋁關稅維持、歐盟CBAM正式實施、中國推動擴大內需與貨幣寬鬆政策，帶動美、歐、中等國鋼價呈現低個位數成長，中鋼1、2 月盤價皆上調每噸300元，漲勢有望延續至第2季旺季。

儘管第1季進入淡季，但隨關稅和談、報價上漲，整體鋼市氛圍改善，下游客戶銷美訂單復甦，預估出貨量季增低個位數，鋼品利差優於預期下，毛利率上修。以全年來看，法人看好，鋼市供需結構及獲利最壞谷底已過，中鋼營運逐步向上，後續亦有烏俄停戰、中國房產刺激政策等利多題材支撐。

展望群創後市，法人指出，面板將受惠於記憶體漲價缺料與冬奧、世足等運動賽事帶動需求，Trend Force預估TV止跌回穩後報價開始上漲0.6-2.9%，而群創TV營收占比近三成，國內面板廠最為受惠；2026年Poineer併表可使車用全年營收增加500億元，同時切入日系車廠成為智慧座艙一線廠商，綜效可期。

FOPLP產能維持滿載，訂單能見度至2026年中，預期2025年全年貢獻數億元，2026年逾十億元。SpaceX實績有望帶動其他應用的切入機會，且FOPLP可沿用多數舊產線，往後產能爬坡複製快，法人看好群創未來成長具想像空間。

權證發行商建議，看好中鋼、群創後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日四個月以上的認購權證，但宜設好停利停損。

群創 中鋼 權證

