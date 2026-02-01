全民權證／臻鼎 押價內外10%

臻鼎-KY（4958）去（2025）年營收1,825.22億元，為歷年新高，在ABF載板產能利用率持續提升，受惠先進封裝載板的旺盛需求，2025年配合客戶量產下一代產品，AI相關產品營收持續成長，預計將從2024年45%的營收比重提升到2025年的60%-70%，而2023年的比重為8%，將帶動整體毛利率的增加。

法人認為，台灣PCB產業2026年持續成長，台灣電路板協會（TPCA）資料顯示，隨終端消費回溫，2025年台灣PCB產業將成長至8,541億元、年增4.6%、挑戰新高；市場預估2026年為9,100億元、年成長6.5%。權證券商建議，看好臻鼎-KY後市股價的投資人，可買進價內外10%內、距離到期日逾五個月的認購權證，參與這波偏多行情。（永豐金證券提供）

