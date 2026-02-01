全民權證／南電 選逾五個月

南電（8046）受惠ABF、BT載板漲價效應，及800G網通交換器需求強勁，訂單能見度持續提升，法人預估第1季營收僅季減低個位數百分比，年增逾兩成，上修毛利率及獲利預估值，並看好美系ASIC專案放量推升全年營運走揚。

法人表示，雖然富喬、南亞等玻纖布廠將於上半年陸續開出T-glass產能，但隨終端需求成長更加強勁，預期缺口將有望持續擴大，帶動原物料價格上漲趨勢，有利南電等載板廠議價能力提升，預估載板價格漲幅有望維持約5%至10%。同集團南亞T-glass產能開出後，將可緩解南電缺料瓶頸進而帶動稼動率上升。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日逾五個月的南電權證，參與短多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）