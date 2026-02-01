快訊

營運黑洞！高鐵苗栗、彰化、雲林3站 運量墊底

AI副作用…記憶體缺貨引爆3C通膨 PC、手機醞釀漲價

八檔期貨商品 2日上市

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

受惠半導體與AI產業鏈帶動證券市場指數及交易量雙雙創高，具備低交易成本、多空操作靈活的股票期貨展現強勁動能，在各類交易人積極參與下，今(2026)年1月20日成交量突破103萬口、及未平倉量達111萬口，同步刷新歷史紀錄，截至1月23日日均量達64萬口，儼然已成為期貨市場近期最受矚目的商品。

為滿足交易人對熱門題材的布局需求，期交所自今（2）日起加掛南亞（1303）及聯電（2303）兩檔選擇權周契約，並新增中砂（1560）、順達（3211）、貿聯-KY（3665）、小型貿聯-KY、小型金像電及富邦科技ETF等六檔股票期貨，助投資人精準掌握即時投資契機。

在股票選擇權部分，期交所去年12月加掛台積電、聯發科、鴻海等五檔股票選擇權的周契約，使市場重新關注這項建構多空策略更具優勢商品後，期交所將再加掛具近期市場認為具傳產轉型AI高階電子材料題材的南亞選擇權周到期契約，及聯電的周到期選擇權，透過周到期及月到期選擇權特性變化，可以較低成本參與即時市場變化，建構從短線波動到中長期趨勢的完整交易架構。

另期交所將於2月2日新增中砂期貨等六檔股票期貨，標的除涵蓋半導體材料、電池模組、AI伺服器相關產品供應鏈等題材，同時加掛現貨市場交易熱絡的國內成分股ETF期貨，就這些AI相關題材標的上，交易人有更多靈活的操作工具可選擇。

本次加掛兩檔個股週選擇權，其2月第一周及第二周到期契約，到期日分別為2月4日（周三）及2月11日（周三）。另新增六檔股票期貨契約交割月分包括今年2月、3月及6月、9月、12月等兩個近月、三季月契約。

期交所表示，在近期市場續創新高之際，台股波動加劇，交易人須要更留意市場變化，加強風險意識。

善用股票期貨與選擇權的多元化操作，不僅能強化現貨部位的風險管理，更能以靈活的多空策略參與市場。

市場 期貨 選擇權

延伸閱讀

台股周線連六紅 法人：過熱降溫非翻空 等待修正止穩

0050「國運流」打法曝光…信徒還是賭徒？他喊若敢跌30％就期貨5倍槓桿

期交所2月2日加掛南亞、聯電周股選 同步新增6檔股票期貨

期交所將調高三類類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金

相關新聞

中鋼、群創 四檔活力旺

加權指數上周五（30）日開低收低，大跌472點收32,063點，失守5日線，逆勢收紅的有中鋼（2002）、群創（3481...

中砂、洋基 瞄準逾150天

半導體產業景氣佳，中砂（1560）與洋基工程（6691）營運成長空間可望受惠。權證發行商表示，因盤勢波動較大及接近農曆年...

全民權證／南電 選逾五個月

南電（8046）受惠ABF、BT載板漲價效應，及800G網通交換器需求強勁，訂單能見度持續提升，法人預估第1季營收僅季減...

全民權證／福懋科 二檔放閃

福懋科（8131）核心業務為記憶體IC封測，其中，南亞科占營收比重50%以上，營收比重為IC封裝75%與模組25%，DR...

全民權證／臻鼎 押價內外10%

臻鼎-KY（4958）去（2025）年營收1,825.22億元，為歷年新高，在ABF載板產能利用率持續提升，受惠先進封裝...

最牛一輪／至上有戲 永豐55搶鏡

至上（8112）手握高達240多億元庫存，當中多數都是記憶體，將享有超額漲價紅利。記憶體原廠仍會顧慮競爭對手搶奪市占率的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。