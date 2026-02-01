八檔期貨商品 2日上市

受惠半導體與AI產業鏈帶動證券市場指數及交易量雙雙創高，具備低交易成本、多空操作靈活的股票期貨展現強勁動能，在各類交易人積極參與下，今(2026)年1月20日成交量突破103萬口、及未平倉量達111萬口，同步刷新歷史紀錄，截至1月23日日均量達64萬口，儼然已成為期貨市場近期最受矚目的商品。

為滿足交易人對熱門題材的布局需求，期交所自今（2）日起加掛南亞（1303）及聯電（2303）兩檔選擇權周契約，並新增中砂（1560）、順達（3211）、貿聯-KY（3665）、小型貿聯-KY、小型金像電及富邦科技ETF等六檔股票期貨，助投資人精準掌握即時投資契機。

在股票選擇權部分，期交所去年12月加掛台積電、聯發科、鴻海等五檔股票選擇權的周契約，使市場重新關注這項建構多空策略更具優勢商品後，期交所將再加掛具近期市場認為具傳產轉型AI高階電子材料題材的南亞選擇權周到期契約，及聯電的周到期選擇權，透過周到期及月到期選擇權特性變化，可以較低成本參與即時市場變化，建構從短線波動到中長期趨勢的完整交易架構。

另期交所將於2月2日新增中砂期貨等六檔股票期貨，標的除涵蓋半導體材料、電池模組、AI伺服器相關產品供應鏈等題材，同時加掛現貨市場交易熱絡的國內成分股ETF期貨，就這些AI相關題材標的上，交易人有更多靈活的操作工具可選擇。

本次加掛兩檔個股週選擇權，其2月第一周及第二周到期契約，到期日分別為2月4日（周三）及2月11日（周三）。另新增六檔股票期貨契約交割月分包括今年2月、3月及6月、9月、12月等兩個近月、三季月契約。

期交所表示，在近期市場續創新高之際，台股波動加劇，交易人須要更留意市場變化，加強風險意識。

善用股票期貨與選擇權的多元化操作，不僅能強化現貨部位的風險管理，更能以靈活的多空策略參與市場。