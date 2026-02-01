期貨商論壇／旺宏期 偏多格局

旺宏（2337）產品線包括ROM、NOR Flash與NAND Flash記憶體，去年第4季營收季減5.9%、年增30.7%，各主要產品線個別情況分別為NOR Flash受惠於PC、伺服器等AI相關應用帶動需求提升，NAND Flash價量齊揚主要反映供給端收縮以及需求同步增強，ROM業務則因季節性因素呈現下滑。

獲利方面，除報價上漲外，也有存貨迴轉利益約5億元，使毛利率跳升至24.2%，儘管仍虧損，但每股虧損已收斂至0.16元，為近五季最佳水準。

由技術面來看，旺宏期貨自1月初旬以來走勢明顯轉強，連續紅K帶動指數迅速突破前波整理區間，高點持續墊高並屢創新高，顯示資金積極進場。當前穩站於各期均線之上，均線呈多頭排列，技術結構偏多，不過，大盤短線乖離率偏大，仍需留意高檔震盪與拉回整理的可能性。（國票期貨提供、記者周克威整理）

