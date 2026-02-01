快訊

營運黑洞！高鐵苗栗、彰化、雲林3站 運量墊底

AI副作用…記憶體缺貨引爆3C通膨 PC、手機醞釀漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 擇機布局

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金漲勢強勁，漲勢已從單純短期避險，昇華為對全球貨幣體系的信任重估。隨美國債務膨脹及貿易壁壘常態化，市場對法定貨幣購買力信心動搖，促使「貨幣貶值交易」成推升金價的主力。

貨幣政策方面，Fed雖短期維持利率不變，但長期寬鬆大方向未變，預期實質利率走低將削減持有貴金屬的機會成本。歷史經驗，降息循環往往驅使資金流出債市，轉向配置具備抗通膨屬性的實體資產。隨無風險資產吸引力下降，黃金優勢顯著提升，持續吸引長線資金進駐布局。資金面結構性支撐是關鍵，各國央行持續進行戰略性購金，這類對價格不敏感的買盤有效墊高底部支撐。部分加密貨幣巨頭亦宣布配置實體黃金，顯示黃金已成跨越數位與傳統金融的價值錨點。

在基本面與資金面雙重護航下，投資人可考慮順應趨勢，透過相關黃金期貨擇機布局。（華南期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 布局 讀者

延伸閱讀

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

鷹派掌Fed派對結束？金銀大跳水引爆多空論戰…鄉民：教科書級收割

鷹派華許將接掌Fed效應 美元利多 金銀價血崩式暴跌

白銀、黃金ETF雙雙爆逾五萬張天量 還可以買嗎？操作策略曝光

相關新聞

中鋼、群創 四檔活力旺

加權指數上周五（30）日開低收低，大跌472點收32,063點，失守5日線，逆勢收紅的有中鋼（2002）、群創（3481...

中砂、洋基 瞄準逾150天

半導體產業景氣佳，中砂（1560）與洋基工程（6691）營運成長空間可望受惠。權證發行商表示，因盤勢波動較大及接近農曆年...

全民權證／南電 選逾五個月

南電（8046）受惠ABF、BT載板漲價效應，及800G網通交換器需求強勁，訂單能見度持續提升，法人預估第1季營收僅季減...

全民權證／福懋科 二檔放閃

福懋科（8131）核心業務為記憶體IC封測，其中，南亞科占營收比重50%以上，營收比重為IC封裝75%與模組25%，DR...

全民權證／臻鼎 押價內外10%

臻鼎-KY（4958）去（2025）年營收1,825.22億元，為歷年新高，在ABF載板產能利用率持續提升，受惠先進封裝...

最牛一輪／至上有戲 永豐55搶鏡

至上（8112）手握高達240多億元庫存，當中多數都是記憶體，將享有超額漲價紅利。記憶體原廠仍會顧慮競爭對手搶奪市占率的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。