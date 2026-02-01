期貨商論壇／黃金期 擇機布局

近期黃金漲勢強勁，漲勢已從單純短期避險，昇華為對全球貨幣體系的信任重估。隨美國債務膨脹及貿易壁壘常態化，市場對法定貨幣購買力信心動搖，促使「貨幣貶值交易」成推升金價的主力。

貨幣政策方面，Fed雖短期維持利率不變，但長期寬鬆大方向未變，預期實質利率走低將削減持有貴金屬的機會成本。歷史經驗，降息循環往往驅使資金流出債市，轉向配置具備抗通膨屬性的實體資產。隨無風險資產吸引力下降，黃金優勢顯著提升，持續吸引長線資金進駐布局。資金面結構性支撐是關鍵，各國央行持續進行戰略性購金，這類對價格不敏感的買盤有效墊高底部支撐。部分加密貨幣巨頭亦宣布配置實體黃金，顯示黃金已成跨越數位與傳統金融的價值錨點。

在基本面與資金面雙重護航下，投資人可考慮順應趨勢，透過相關黃金期貨擇機布局。（華南期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）