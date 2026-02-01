元富證勇奪證交所權證發行獎勵雙殊榮 打造優質品牌與領先地位

台新新光金控（2887）旗下元富證券憑藉穩健的經營表現與深厚的造市實力，榮獲臺灣證券交易所「2025 年度權證發行人獎勵活動」雙項肯定，勇奪「權值衝刺獎」第一名及「權數效率獎」第四名佳績。不僅彰顯元富證券長期深耕權證市場的卓越成果，更顯示在推動市場成交量成長與提升發行效率方面，具備領先多數同業的競爭優勢。

長期以來，元富權證於臺灣證券交易所發行人評等中穩居前五名，持續獲得A級券商肯定。為因應投資人多元化的投資需求，元富證券於權證發行標的布局上廣泛涵蓋不同產業，並結合景氣循環、產業前景及具成長潛力之市場題材，靈活規劃認購（售）權證，協助投資人透過具槓桿特性的權證商品，掌握行情上漲或下跌所帶來的投資機會。元富權證團隊憑藉精準的市場洞察力與嚴謹的風險控管機制，持續提供交易連續性高、報價穩定的權證商品，兼顧市場流動性與投資效率，致力打造值得投資人長期信賴的權證品牌與市場地位。

因應AI產業結構性轉變，元富權證亦聚焦於AI核心供應鏈，建構多元且完整的權證布局。在硬體基礎建設方面，鎖定高算力需求所帶動的散熱產業，涵蓋富士達、奇鈜、雙鴻（3324）等關鍵標的；同時亦布局如國巨（2327）、奇力新（2456）、凱美（2375）等被動元件龍頭、以及如華泰（2329）、南茂（8150）等記憶體封測大廠，還有如台半（5425）、強茂（2481）、德微（3675）等電力轉換關鍵的二極體族群，協助投資人精準掌握AI浪潮下具成長潛力的產業族群。展望2026年，全球科技發展與政經局勢變動加劇，市場波動已成常態。元富證券指出，權證具備損失有限與槓桿操作特性，適合投資人靈活因應台股波段行情，是現階段重要的策略型投資工具。

元富證券表示，未來在與台新證券合併後，將進一步擴大權證經營規模，持續優化標的選擇與權證條件，強化造市品質。現行所有元富發行權證於存續期間，其名稱、代號與條件皆不受合併影響，投資人權益將持續獲得完整保障。