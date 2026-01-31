快訊

蔡英文2028挑戰賴總統連任？ 他分析3情境駁：硬講成兩人反目太OVER了

鋒面通過全台溼答答！冷氣團接力南下「愈晚愈冷」 高山有零星降雪機率

欣興、景碩 四檔馬力強

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
欣興董事長曾子章。 記者尹慧中／攝影
欣興董事長曾子章。 記者尹慧中／攝影

台股昨（30）日受到高檔賣壓出籠影響，回測10日線關卡，盤面題材股各自發揮，欣興（3037）、景碩（3189）等兩檔ABF載板股走勢相對強勢，後市仍有輪漲機會，發行券商建議，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

以產業發展趨勢來看，法人指出，雖然個人電腦等相關應用需求成長有限，但近年來CPU、GPU、ASIC晶片及高階網通晶片等人工智慧（AI）相關應用快速起飛，加上封裝載板尺寸持續放大，板層數逐代提升，帶動載板產能、尤其高階載板供不應求。

法人分析，目前載板尺寸已從50x50mm，一路提升至約80x80mm，部分產品更超過100x100mm，預期未來有更多高階載板尺寸進一步放大；載板板層數亦從12至14L提升至目前的16至18L，未來新世代產品往20L以上進行開發，大面積與高層數隱含ABF總使用面積大幅提升。

鑒於銅箔及玻纖布等原物料價格大幅上漲，及人工成本、運輸費用明顯提升，為確保穩定產品供貨及維持獲利，日本半導體材料大廠Resonac日前宣布將對全品項銅箔基板（CCL）及半固化片（PP）調漲價格約30%，並於第3季起正式生效，掀起產業一波漣漪。

法人表示，BT CCL、ABF CCL分別約占BT載板、ABF載板成本約20%、15%，若要能完全轉嫁CCL成本，推估ABF載板平均單價需提升至少4.5%，預期目前整體供給相對吃緊，加上高階ABF載板需求持續提升，欣興、景碩等載板供應商有望快速轉嫁成本壓力，成為營收規模放大的營運動能。

權證發行商建議，可買進價外20%、價內10%以內，且距到期日120天以上相關權證，擴大獲利空間。

延伸閱讀

點名欣興、南電、台光電及台燿 外資正向看待 ABF 與 CCL

欣興、臻鼎卡位玻璃基板

欣興成交值超車台積電 PCB 女王：產業趨勢仍強勁

欣興目標價 喊到418元

相關新聞

欣興、景碩 四檔馬力強

台股昨（30）日受到高檔賣壓出籠影響，回測10日線關卡，盤面題材股各自發揮，欣興（3037）、景碩（3189）等兩檔AB...

奇鋐、金像電 押長天期

台股在高檔震盪之際，立場焦點集中在基本面上，其中，全年展望無虞的AI供應鏈，成為投資買盤的聚焦點，而法人看好全年營運前景...

全民權證／昇陽半 二檔有戲

昇陽半導體（8028）主要從事半導體晶圖製程服務之研發、製造及銷售，包含提供晶圓再生、晶圖薄化製程服務，終端產品主要應用...

全民權證／宜鼎 瞄準逾150天

宜鼎（5289）受惠邊緣AI應用落地，2026年開春即展現強勁成長動能。隨著全球AI基礎建設進入收割期，加上DRAM與N...

全民權證／華新 選價內外15%

華新（1605）受惠鎳、銅價格走揚，有利不銹鋼、電線電纜業務營運好轉，加上冷精棒切入人工智慧（AI）伺服器高附加價值應用...

最牛一輪／竹陞有料 凱基56叫好

竹陞科技（6739）2025年合併營收8.06億元，年增96.7%，創新高。隨著製程複雜度高與良率挑戰大，生產過程中的即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。