奇鋐、金像電 押長天期

台股在高檔震盪之際，立場焦點集中在基本面上，其中，全年展望無虞的AI供應鏈，成為投資買盤的聚焦點，而法人看好全年營運前景的奇鋐（3017）、金像電（2368）等個股，權證券商建議，可利用相關認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐去年第4季營收季增22.7%、年增128.5%，市場預估毛利率為27.5%，歸屬母公司淨利為72.4億元，每股純益（EPS）為18.6元。分析師指出，雖營運受年底假期及客戶拉貨時程調整影響，但仍繳出強勁季增表現。

展望2026年，ASIC與Vera Rubin雙引擎驅動，水冷滲透率全面提升展望，雖第1季受工作天數減少，但看好3月有機會再創營收新高，預估全年營運將呈現逐季走升。市場法人看好奇鋐在AI Server散熱領域的領導地位，估今年營收為2,114.8億元，年增51.4%，毛利率26.8%，稅後純益為308.5億元，年成長55.9%，EPS上看79.4元。

金像電在一般伺服器出貨放大，加上400G與800G交換機動能亦增加，且原規劃今年下半年在泰國廠產能提升至，今年第2季新增台灣（租用廠房）新產能量產、今年第3季蘇州擴產將陸續加入貢獻下，有利未來營運動能。

法人預期，今年Trainium 2.5&3 PCB出貨量可年增30~40%以上，推估市占率可望由35~40%提升至40~50%，同步考量T3 PCB單價提升15~20%下，今年AWS Trainium營收占比達35%以上，加上谷歌TPU V8的PCB為36L以上多層板設計，CCL採用M8、HVLP4材料，金像電在產能開出下，將有望成為供應商之一，今年EPS達30元。

看好奇鋐、金像電後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的權證介入。