全民權證／華新 選價內外15%
華新（1605）受惠鎳、銅價格走揚，有利不銹鋼、電線電纜業務營運好轉，加上冷精棒切入人工智慧（AI）伺服器高附加價值應用，及海底電纜等新領域，法人看好獲利動能轉強。
華新不銹鋼營收占比達51%，法人預期去年第4季具短期庫存回升利益，單季獲利季增逾五成。
歐盟預計7月起實施新一輪Safeguard鋼鐵保護政策，進口配額縮減近50%，超額進口關稅提高至50%，有助抑制低價進口鋼材，對華新既有歐洲產能形成實質保護。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的相關認購權證靈活操作，擴大獲利空間。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言