黑色星期五？金、銀跳水 美股電子盤、台指期夜盤受累

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台指期夜盤30日開盤，在美股電子盤一度大跌拖累中，以32,116點、下跌136點開出，主要是受到市場盛傳美國總統川普將提名立場偏向鷹派的前聯準會理事凱沃什出任主席影響，夜盤指數一度下殺至31,855點、大跌397點，但在投資人逐漸消化消息面消息後，截至晚間9點30分左右，指數收斂跌幅在32,147點、約下跌105點附近遊走。

30日美股電子盤焦點，在於市場傳出川普將提名前聯準會理事沃什出任主席，而因沃什立場偏鷹，主張以持續縮表為降息創造空間，強調通膨責任回歸央行，消息帶動美債殖利率上行、美元轉強，股市與金價承壓，黃金一度失守5,000美元大關、來到4,969美元，銀價一度大跌逾15%，但隨後在川普正式宣布此一傳聞，而市場也逐漸消化下，美股電子盤、金、銀價格跌勢收斂，也左右台指期夜盤走勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,780元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.58%、半導體期下跌約0.45%，中型100期貨指數下跌0.19%。

台股30日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌472點，收32,063點，其中外資現貨賣超512.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少32口至32,670口；投信賣超30.5億元，自營商賣超93.9億元，三大法人合計賣超636.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，30日台股就技術面觀察，跌破5日線並回測10日線，雖然10日線有支撐，但29日超過9,300億元的大量低點32,472點遭到跌破，套牢量增加，短線將在5日線與10日線間震盪。

市場 台指期

