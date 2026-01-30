證交所頒獎10家權證發行商 統一證摘雙冠
為表揚權證發行人及證券經紀商對權證市場發展之貢獻及努力，臺灣證券交易所於30日舉辦「114年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動」頒獎典禮，分別對114年權證交易活絡、成交金額較高之發行人及證券經紀商營業據點，各評選出8名，第1至第4名各一位，第5名取四位並列，並分別頒發獎金及獎座。
本次頒獎典禮邀請金管會證期局王秀玲主任秘書蒞臨，證券商業同業公會陳俊宏理事長及多家發行人總經理、金融商品部門及經紀業務代表也都撥冗出席，場面熱烈。
證交所杜惠娟副總經理於典禮開場致詞表示，證交所於今年1月新成立金融商品部，就是希望能統整各項金融商品業務，提供一站式服務，本次藉由獎勵活動，除了感謝發行人對活絡權證市場的努力貢獻，更為了鼓勵發行人持續提升造市品質，因此評選方式注重權證發行後流動性的表現。去年證交所公告實施權證提前終止上市的制度，希望減少市場上無效率之權證，未來如何持續提升權證成交量，讓更多投資人參與權證市場，是需要證交所與全體發行人共同努力的課題，感謝各位發行人對於權證市場的付出，也希望各位發行人能持續提升造市品質，共同使權證市場更為蓬勃發展。
王秀玲致詞表示，權證為我國最早的衍生性金融商品之一，隨著各項制度的優化，除於民國98年引進流動量提供者造市制度、112年實施權證避險降稅外，主管機關並持續透過金融創新平台，希望在安全與發展並重的情況下聆聽各方的意見，透過權證提前終止上市的制度，希望可以減少市場上無交易之權證。114年12月已將主動式交易所交易基金（主動式ETF）納入可發行權證標的範圍，使權證得連結之標的更為豐富，希望能吸引更多投資人參與，未來主管機關將持續透過法規優化及投資人教育，期待可以為整個權證市場帶來更大的成長空間。
本次獎勵活動共頒出「權值衝刺獎」、「權數效率獎」及「權民投資獎」等3個獎項，各獎項名次如下：
一、權值衝刺獎：（獎勵權證發行人衝高單檔權證成交量）
1. 第一名（獎金80萬元）：元富證券，達計算門檻之權證檔數為5檔。
2. 第二名（獎金60萬元）：永豐金證券，達計算門檻之權證檔數為4檔。
3. 第三名（獎金40萬元）：中國信託綜合證券，達計算門檻之權證檔數為3檔，日均成交金額共計1,042萬元。
4. 第四名（獎金30萬元）：元大證券，達計算門檻之權證檔數為3檔，日均成交金額共計917萬元。
5. 第五名（獎金20萬元）：凱基證券、國票綜合證券、群益金鼎證券。
二、權數效率獎：（獎勵權證成交金額除以申請發行檔數之比例值高之發行人）
1. 第一名（獎金40萬元）：統一綜合證券，平均每檔權證成交金額為15,807,925元。
2. 第二名（獎金30萬元）：元大證券，平均每檔權證成交金額為11,937,903元。
3. 第三名（獎金20萬元）：富邦綜合證券，平均每檔權證成交金額為11,610,641元。
4. 第四名（獎金15萬元）：元富證券，平均每檔權證成交金額為9,927,998元。
5. 第五名（獎金10萬元）：永豐金證券、群益金鼎證券、中國信託綜合證券、凱基證券。
三、權民投資獎：（獎勵證券經紀商之營業據點上市權證受託買賣成交金額成長率高者）
1. 第一名（獎金40萬元）：統一綜合證券板橋分公司，權證受託買賣成交金額成長率為683%。
2. 第二名（獎金30萬元）：群益金鼎證券鳳山分公司，權證受託買賣成交金額成長率為335%。
3. 第三名（獎金20萬元）：統一綜合證券總公司，權證受託買賣成交金額成長率為273%。
4. 第四名（獎金15萬元）：元大證券西屯分公司，權證受託買賣成交金額成長率為257%。
5. 第五名（獎金10萬元）：富邦綜合證券竹科分公司、華南永昌綜合證券麻豆分公司、元大證券永春分公司、元大證券善化分公司。
近年來證交所透過各項競賽及獎勵活動，積極推廣權證業務，持續優化法規制度及作業效率，著重權證報價公平性與資訊透明度，保障投資人權益。未來證交所將持續致力於打造更健全的權證交易環境，吸引更多國內外投資者參與，強化國內證券市場的競爭力。
