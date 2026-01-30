期交所調高一詮、聯亞、金居期貨保證金

臺灣期貨交易所於2月2日調高一詮期貨契約（UTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，聯亞期貨契約（OTF）及金居期貨契約（PQF）為現行所屬級距適用比例的2倍。

本次調高係一詮（2486）經證交所公布為處置有價證券，處置期間為1月30日至2月23日；聯亞（3081）及金居（8358）最近30個營業日內經櫃檯買賣中心第2次公布為處置有價證券，處置期間為1月30日至2月23日，期交所依規定自2月2日一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於2月23日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。