快訊

挪用逾8千億…越南女富豪成功逃死 還向法官討柏金包給兒孫「紀念」

輝達尾牙宴登場！黃仁勳不穿皮衣著「新造型」 通化街水果阿姨成座上賓

期交所調高一詮、聯亞、金居期貨保證金

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所於2月2日調高一詮期貨契約（UTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，聯亞期貨契約（OTF）及金居期貨契約（PQF）為現行所屬級距適用比例的2倍。

本次調高係一詮（2486）經證交所公布為處置有價證券，處置期間為1月30日至2月23日；聯亞（3081）及金居（8358）最近30個營業日內經櫃檯買賣中心第2次公布為處置有價證券，處置期間為1月30日至2月23日，期交所依規定自2月2日一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於2月23日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 契約 聯亞

延伸閱讀

聯亞目標價 喊到1,081元

期貨模擬平台推新功能

期交所擴充「期貨交易風險情境模擬平台」功能

金居去年12月EPS 0.54元 能率亞洲0.39元

相關新聞

2月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌472.52點，收32063.75點。2月電子期收1972.8點，下跌31.8點，正價差12.74點；2...

台指期終場收32,247點下跌527點 台積電期下跌30元收1,785元

台指期30日終場收32,247點，下跌527點，另外，台積電（2330）期收1,785元，下跌30元，電子期下跌1.59...

台指期夜盤挫跌331點　法人：台股可能修正

美股主要指數29日漲跌互見，道瓊工業指數上漲55.96點，那斯達克指數下跌172.33點。法人表示，台積電美國存託憑證（...

弘塑、志聖 四檔活跳跳

台積電釋出對未來樂觀展望，上下游供應鏈同樂，帶動市場資金挹注，弘塑（3131）、志聖*（2467）股價向上噴發，發行券商...

反向型ETF 避險優選

台股昨（29）日漲多修正，市場避險需求逐步浮現。法人表示，隨著短線漲多修正壓力增加，投資人轉向反向型ETF作為風險控管工...

全民權證／長榮航太 二檔夯

長榮航太（2645）為首批無人機標案得標廠商，2025年出貨16架約貢獻4.2億元；長榮航太為既有中大型無人機整機製造商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。