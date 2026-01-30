期交所2/2推南亞和聯電個股週選擇權 另增6檔股票期貨

因應交易人對熱門題材布局需求，台灣期貨交易所今天下午透過新聞稿宣布，2月2日起加掛南亞及聯電2檔選擇權週契約，並新增中砂、順達、貿聯-KY、小型貿聯-KY、小型金像電及富邦科技ETF等6檔股票期貨。

期交所表示，受惠半導體與人工智慧（AI）產業鏈帶動證券市場指數及交易量雙雙創高，具備低交易成本、多空操作靈活的股票期貨，展現強勁動能，據統計，股票期貨在1月20日單日成交量突破103萬口、未平倉量達111萬口，同步刷新歷史紀錄。

期交所並統計，今年以來至1月23日，股票期貨日均量達到64萬口。

在股票選擇權，期交所指出，2025年12月加掛台積電、聯發科、鴻海等5檔股票選擇權週契約，市場參與度升溫，為延續動能，將再加掛南亞選擇權週到期契約，以及聯電週到期選擇權。

期交所指出，透過週到期及月到期選擇權特性變化，可用較低成本參與即時市場變化，建構從短線波動到中長期趨勢的完整交易架構。

在股票期貨，期交所指出，每季依市場狀況檢視新增股票期貨標的，這次將於2月2日新增中砂期貨等6檔股票期貨，標的除涵蓋半導體材料、電池模組、AI伺服器相關產品供應鏈等題材，同時加掛現貨市場交易熱絡的國內成分股ETF期貨。

期交所提醒，近期市場續創新高，台股波動加劇，交易人須更留意市場變化，加強風險意識。善用股票期貨與選擇權的多元化操作，強化現貨部位的風險管理，以靈活的多空策略參與市場。