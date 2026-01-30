2月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌472.52點，收32063.75點。2月電子期收1972.8點，下跌31.8點，正價差12.74點；2月金融期收2408.2點，下跌37.2點，正價差3.79點。
2月電子期以1972.8點作收，下跌31.8點，成交890口。3月電子期以1974.15點作收，下跌31.3點，成交28口。
電子現貨以1960.06點作收，下跌30.7點；2月電子期貨與現貨相較，正價差12.74點。
2月金融期以2408.2點作收，下跌37.2點，成交782口。3月金融期以2415.4點作收，下跌32.6點，成交2口。
金融現貨以2404.41點作收，下跌29.63點；2月金融期貨與現貨相較，正價差3.79點。實際收盤價以期交所公告為準。
