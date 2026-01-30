台指期終場收32,247點下跌527點 台積電期下跌30元收1,785元

台指期30日終場收32,247點，下跌527點，另外，台積電（2330）期收1,785元，下跌30元，電子期下跌1.59%，中型100期貨下跌0.33%。

法人指出，目前台股技術面仍強勢，加上輝達尾牙及兆元宴等題材有利台股多方，惟台股季乖離率達12.5%、年線乖離率高達32%以上，美伊地緣政治風險升溫及農曆年前丙種資金結帳，仍須隨時留意短期波動。

周四（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,071.56點，上漲55.96點、漲幅0.11%；S&P500指數下跌0.13%；那斯達克指數下跌0.72%；費半指數上漲0.16%。台積電ADR跌0.8%。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,098口至7,145口，其中，外資淨空單增加4,770口至32,702口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,336口至4,214口。

選擇權未平倉量部分，01月F5大量區買權OI落在33,700點，賣權最大OI落在32,000點 ; 月買權最大OI落在34,500 點，月賣權最大OI落在29,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.92下降至1.35。VIX指數上升0.56至23.87。外資台指期買權淨金額1.37億元 ; 賣權淨金額0.81億元。整體選擇權籌碼面偏空。