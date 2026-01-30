聽新聞
台指期夜盤挫跌331點 法人：台股可能修正
美股主要指數29日漲跌互見，道瓊工業指數上漲55.96點，那斯達克指數下跌172.33點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.8%，台指期夜盤滑落331點，台股今天可能面臨修正壓力。
企業財報表現不同調，美股4大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲55.96點，漲幅0.11%。標普500指數下跌9.02點，跌幅0.13%。那斯達克指數下跌172.33點，跌幅0.72%。費城半導體指數上漲13.65點，漲幅0.16%。
國內外產業訊息方面，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，他表示，Vera Rubin所有晶片都已全面投產，市場需求非常強勁，目前一切進展順利；至於H200，希望中國政府夠允許輝達銷售。
特殊應用晶片（ASIC）廠創意電子2025年稅後淨利新台幣37.69億元，創下歷史新高，每股純益28.13元，董事會決議每股配發20元現金股利。
氣動元件廠亞德客-KY自結2025年稅後淨利84億元，每股純益42元，預期2026年集團業績成長目標超過10%。
