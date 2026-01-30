全民權證／中鋼 挑價內外10%

鋼鐵龍頭大廠中鋼（2002）受惠鋼市復甦、盤價續漲，但評價仍偏低，吸引買盤大舉簇擁，拉動昨（29）日股價開高收高，終場大漲超過半根停板、收20.7元，攀本波反彈高峰。

展望今年鋼市，由於美國進入降息循環，低利率環境有利基礎建設與需求回升，使得自去年第4季起已有美國買家開始回補庫存；供給面中國鋼廠持續減產，加上媒鐵礦價格進入上升趨勢，產業景氣漸入佳境。

中鋼隨市況轉熱，2月及首季盤價均呈現平高盤，有利今年轉虧為盈。在基本面出現轉機下，加上評價偏低，吸引買盤大舉挺進。權證發行商建議，看好中鋼後市的投資人，可挑價內外10%內、距到期日超過三個月相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）