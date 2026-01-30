聽新聞
全民權證／金像電 選逾120天
金像電（2368）上修資本支出至170億，2026年可望受惠ASIC客戶展望轉趨樂觀。法人看好今年下半年起雲端服務商（CSP）客戶產品放量，評等維持「買進」。
資本支出規劃方面，金像電先前公告60至70億元，已將總資本支出大幅提高至170億元，主要用於產能擴充。台灣廠預計於今年第2季增加雙位數產能，第3季再進一步擴增；此外，泰國廠新產能可望於第2季開始量產，並於今年啟動泰國二廠建設，整體產值高峰預期可於今年第2季超越去年第3季水準。
權證發行商建議，看好金像電後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%以內、距到期日120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
