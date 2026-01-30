全民權證／長榮航太 二檔夯

長榮航太（2645）為首批無人機標案得標廠商，2025年出貨16架約貢獻4.2億元；長榮航太為既有中大型無人機整機製造商之一，本業獲利穩定。

法人指出，空巴、波音訂單能見度都超過十年，讓很多飛機不得不延役。整體退役飛機數減少22%，且平均退役機齡較同期增加二年，使得舊飛機維修需求提升。長榮航太在2024年至2025年調升報價約高個位數，帶動整體營收獲利增長。長榮航太與美國GE航太合資成立長異發動機維修，業務是維修發動機。客戶包含長榮航空、立榮、優比速、亞特拉斯航空及歐洲客戶。製造業務客戶有波音、奇異等原廠。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的認購權證操作。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）