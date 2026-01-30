聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／長榮航太 二檔夯
長榮航太（2645）為首批無人機標案得標廠商，2025年出貨16架約貢獻4.2億元；長榮航太為既有中大型無人機整機製造商之一，本業獲利穩定。
法人指出，空巴、波音訂單能見度都超過十年，讓很多飛機不得不延役。整體退役飛機數減少22%，且平均退役機齡較同期增加二年，使得舊飛機維修需求提升。長榮航太在2024年至2025年調升報價約高個位數，帶動整體營收獲利增長。長榮航太與美國GE航太合資成立長異發動機維修，業務是維修發動機。客戶包含長榮航空、立榮、優比速、亞特拉斯航空及歐洲客戶。製造業務客戶有波音、奇異等原廠。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的認購權證操作。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言