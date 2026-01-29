台指期夜盤拉回！法人：封關前震盪偏多 高檔換手轉趨謹慎

美國聯準會（Fed）於1月利率會議中決議，維持聯邦基金利率目標區間3.5%至3.75%不變，符合市場預期。台指期夜盤29日以32,758點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點10分，台指期夜盤報32,618點、跌156點、跌幅0.4%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至32,798點、最低32,556點，高低點震盪達242點。

永豐期貨表示，28日夜盤台指期一舉突破33,000整數關卡，象徵多頭氣勢延續，不過29日早盤受到美期指短線拉回影響，出現相對標準的技術性回調，屬於高檔震盪過程中常見的節奏轉換。

尤其從結構來看，永豐期貨指出，台指期收盤仍維持大幅正價差，顯示市場對現貨後市並未轉為悲觀，同時台積電（2330）穩穩站在1,800元之上，對指數形成實質支撐，盤中美期指再度拉升，但台股未同步追價，反而呈現高檔整理，這正是多頭市場中消化短線浮額的典型樣貌，並非弱勢表現。

從籌碼面觀察，外資近期已由賣轉買，融資雖仍增加但增速明顯放緩，顯示追價動能開始收斂，市場情緒轉向謹慎，然而這樣的狀態反而不符合立即出現大幅技術性回檔的條件，29日的拉回更接近於33,000整數關卡前的壓力測試與心理調整，且成交量明顯放大但跌幅迅速收斂，代表高檔換手積極且承接力道充足，並沒有出現恐慌性拋售。

展望後市，永豐期貨分析，在接下來的時間軸上，仍有多檔美國科技股財報即將公布，加上黃仁勳即將來台所帶動的題材與情緒面加溫，對台股電子權值與AI相關族群仍具正向想像空間，在封關前指數維持震盪偏多、逐步墊高的機率仍然較高，尤其在散戶態度轉趨觀望、不敢追價的背景下，市場並不存在急需大幅整理籌碼的壓力，反而有利於多方在高檔進行結構性調整後再續攻。