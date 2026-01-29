快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

輝達要換房東！「潤泰玉成」大樓250億元喊賣

台指期夜盤拉回！法人：封關前震盪偏多 高檔換手轉趨謹慎

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

美國聯準會（Fed）於1月利率會議中決議，維持聯邦基金利率目標區間3.5%至3.75%不變，符合市場預期。台指期夜盤29日以32,758點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點10分，台指期夜盤報32,618點、跌156點、跌幅0.4%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至32,798點、最低32,556點，高低點震盪達242點。

永豐期貨表示，28日夜盤台指期一舉突破33,000整數關卡，象徵多頭氣勢延續，不過29日早盤受到美期指短線拉回影響，出現相對標準的技術性回調，屬於高檔震盪過程中常見的節奏轉換。

尤其從結構來看，永豐期貨指出，台指期收盤仍維持大幅正價差，顯示市場對現貨後市並未轉為悲觀，同時台積電（2330）穩穩站在1,800元之上，對指數形成實質支撐，盤中美期指再度拉升，但台股未同步追價，反而呈現高檔整理，這正是多頭市場中消化短線浮額的典型樣貌，並非弱勢表現。

從籌碼面觀察，外資近期已由賣轉買，融資雖仍增加但增速明顯放緩，顯示追價動能開始收斂，市場情緒轉向謹慎，然而這樣的狀態反而不符合立即出現大幅技術性回檔的條件，29日的拉回更接近於33,000整數關卡前的壓力測試與心理調整，且成交量明顯放大但跌幅迅速收斂，代表高檔換手積極且承接力道充足，並沒有出現恐慌性拋售。

展望後市，永豐期貨分析，在接下來的時間軸上，仍有多檔美國科技股財報即將公布，加上黃仁勳即將來台所帶動的題材與情緒面加溫，對台股電子權值與AI相關族群仍具正向想像空間，在封關前指數維持震盪偏多、逐步墊高的機率仍然較高，尤其在散戶態度轉趨觀望、不敢追價的背景下，市場並不存在急需大幅整理籌碼的壓力，反而有利於多方在高檔進行結構性調整後再續攻。

市場 台指期 美國聯準會

延伸閱讀

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

相關新聞

台指期夜盤拉回！法人：封關前震盪偏多 高檔換手轉趨謹慎

美國聯準會（Fed）於1月利率會議中決議，維持聯邦基金利率目標區間3.5%至3.75%不變，符合市場預期。台指期夜盤29...

台指期拉回終場收32,777點、下跌148點 台積電期小跌10元

台指期29日終場收32,777點，下跌148點；台積電期收1,815元，下跌10元；電子期下跌0.76%；中型100期貨...

期貨鑽石獎活動 吸睛

為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，並健全期貨市場永續發展，同時鼓勵金融機構積極參與店頭集中結算業務，以及響...

瑞軒期保證金調高

臺灣期貨交易所於今（29）日調高瑞軒期貨契約（HAF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍。本次調高係...

期貨商論壇／台指期 偏多看待

台股近期展現勢如破竹的氣勢，盤中頻頻改寫歷史高點，不僅成功站上32K大關，更寫下連續五個交易日改寫歷史新高的驚人紀錄。昨...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期走勢持續疲弱，一度下探近四年低點，盤中甚至跌破96整數關卡，顯示賣壓明顯升溫。市場關注兩項關鍵因素，一為美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。