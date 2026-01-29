期貨商論壇／中鋼期 利多護體

中鋼（2002）近期利多消息頻傳，包括去年12月終結連八個月虧損、台美關稅降至15%有利鋼鐵下游傳產業經營，以及中鋼2月盤價，各類鋼品每公噸全面調漲300元，投資人不妨可以留意中鋼期（CBF）做相關操作。

中鋼自結去年12月稅前盈餘3.79億元，主因是鋼鐵業銷售毛利提升，以及中能風場發電度數增加，推升整體營收及營業利益增加。惟去年全年自結稅前虧損46.85億元，將是中鋼自2013年採用合併報表後，首度出現虧損。中鋼2025年自第2季起出現虧損，6月及8月更出現單月稅前虧損破10億元，但9月起虧損狀況逐漸收斂。

不過，法人認為，隨著鋼市業績在2025年落底，2026年將迎來轉機，在全球經濟走向復甦，台美關稅降至15%有利鋼鐵下游的傳產業經營的背景下，中鋼對鋼市回溫看法樂觀。此外，年初以來鋼價持續走高，市場看好中鋼營運將隨之回神，中鋼董事長黃建智喊出2026年要重返獲利的目標。

另外，中鋼於1月12日開出2月盤價，各類鋼品每公噸全面調漲300元。中鋼2月盤價從熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅、電磁鋼片五大品項全上漲，是2025年9月月盤全品項調漲以來，至今再次月盤全上調，由於2月是農曆新年，年假過後緊接著進到3月，屆時時序邁進第2季鋼市期待新氣象。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）