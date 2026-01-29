2月電子期跌 金融期漲

快訊

中央社／ 台北29日電

台北股市今天下跌267.55點，收32536.27點。2月電子期收2004.95點，下跌15.3點，正價差14.19點；2月金融期收2445.6點，上漲17.8點，正價差11.56點。

2月電子期以2004.95點作收，下跌15.3點，成交811口。3月電子期以1997點作收，下跌24.1點，成交3口。

電子現貨以1990.76點作收，下跌20.79點；2月電子期貨與現貨相較，正價差14.19點。

2月金融期以2445.6點作收，上漲17.8點，成交555口。3月金融期以2448點作收，上漲15點，成交1口。

金融現貨以2434.04點作收，上漲12.37點；2月金融期貨與現貨相較，正價差11.56點。實際收盤價以期交所公告為準。

