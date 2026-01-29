2月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌267.55點，收32536.27點。2月電子期收2004.95點，下跌15.3點，正價差14.19點；2月金融期收2445.6點，上漲17.8點，正價差11.56點。
2月電子期以2004.95點作收，下跌15.3點，成交811口。3月電子期以1997點作收，下跌24.1點，成交3口。
電子現貨以1990.76點作收，下跌20.79點；2月電子期貨與現貨相較，正價差14.19點。
2月金融期以2445.6點作收，上漲17.8點，成交555口。3月金融期以2448點作收，上漲15點，成交1口。
金融現貨以2434.04點作收，上漲12.37點；2月金融期貨與現貨相較，正價差11.56點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言