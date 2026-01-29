台指期拉回終場收32,777點、下跌148點 台積電期小跌10元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期29日終場收32,777點，下跌148點。記者余承翰／攝影

台指期29日終場收32,777點，下跌148點；台積電期收1,815元，下跌10元；電子期下跌0.76%；中型100期貨下跌0.5%。

法人指出，本周周KD應該會進入90以上明顯過熱（嘗試高檔鈍化）階段，加上量能暴增，預估盤勢衝高陷入震盪機率偏高。

28日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,015.6點，上漲12.19點、漲幅0.02%；S&P 500指數下跌0.01%；那斯達克指數上漲0.17%；費半指數上漲2.34%。台積電ADR漲1.17%。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,660口至4,047口，其中外資淨空單增加2,614口至27,932口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,340口至878口。

選擇權未平倉量部分，01月W4大量區買權OI落在32,700點，賣權最大OI落在32,600點；月買權最大OI落在33,700點，月賣權最大OI落在31,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.69上升至1.92。VIX指數上升1.54至23.31。外資台指期買權淨金額1.51億元；賣權淨金額0.61億元。整體選擇權籌碼面中性。

台指期 台積電

