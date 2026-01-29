期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期走勢持續疲弱，一度下探近四年低點，盤中甚至跌破96整數關卡，顯示賣壓明顯升溫。市場關注兩項關鍵因素，一為美國與日本是否可能採取協調行動干預匯市，二是聯準會利率決議。此外，美國總統川普在貿易政策與地緣政治議題上的決策方向反覆，增加政策不確定性，進一步削弱美元的避險吸引力。

另一方面，日圓走勢成為近期匯市焦點，日本將與美國當局保持緊密合作，此番發言被市場解讀為日美可能聯手干預匯市的訊號。在政策干預預期推動下，日圓兌美元走強，升至約三個月來高點，也進一步拖累美元指數表現。由於日圓在美元指數中權重僅次於歐元，其升值對指數走勢影響不容忽視。

整體而言，在政策不確定性與主要貨幣轉強的雙重影響下，美元指數短線仍面臨較大下行壓力。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）

