期貨商論壇／台指期 偏多看待

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股近期展現勢如破竹的氣勢，盤中頻頻改寫歷史高點，不僅成功站上32K大關，更寫下連續五個交易日改寫歷史新高的驚人紀錄。昨（28）日成交量同步放大，顯示在高檔震盪之際，市場換手意願極強，多頭銀彈仍相當充裕。

盤點過去19個交易日，大盤竟僅二天收黑，這種市場情緒高度一致、幾乎不給空方喘息機會的結構極為罕見。隨指數屢創高峰，投資人「居高思危」情緒也隨之升溫，紛紛關注在春節長假前夕，是否該適度調節持股，或是大膽「抱股過年」。

針對市場擔憂，市場人士認為，即便未來出現約4,000點的大幅回檔，換算下來修正幅度也僅約10%左右，在當前的高位階下應視為「正常整理」而非極端崩盤。在明確的轉弱訊號出現前，整體趨勢仍應偏多看待，一旦出現較大幅度的拉回，反而是中長線投資人重新布局的重要時機。

操作上，專家建議投資人應緊隨資金流向，守住紀律與耐心，勿在多頭氣盛之時逆勢摸頭。看好台股後市仍將持續走強投資人，可透過相關產品大小台、微台指等商品介入布局。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

