ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

台指期夜盤28日開盤，在那斯達克電子盤大漲帶動中，以32,985點、上漲60點開出後，一路展翅高歌，並在ASML業績、今年業績指引「好到爆炸」下，一舉突破33K大關，最高來到33,153點、大漲228點，截至晚間9點30分左右，指數在33,070點、約上漲144點附近遊走。

28日美股電子盤焦點，市場關注在29日凌晨聯準會即將公布的利率決議，市場預期將不會降息，但主席鮑爾如何闡述未來利率路徑，成為關心話題之際；黃金盤中突破5,300美元大關、最高來到5,344美元；同時，美元在96關卡、近四年來低點盤旋。

此外，EUV龍頭大廠ASML公布業績，除了去年第4季訂單額創132億歐元新高紀錄、遠超出市場平均預期的68.5億歐元外，在今年業績指引中，預計營收中位數將達到365億歐元，年增增長約12%，同時高達388億歐元的積壓訂單，不僅為未來兩年業績提供高成長性外，也呼應AI強勁需求，帶動那斯達克電子盤大漲逾200點，也激勵台指期夜盤突破33K大關。其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,840元、上漲15元附近遊走；電子期上漲0.53%、半導體期上漲約0.55%，中型100期貨指數上漲0.27%。

台股28日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲485點，收32,803點，其中外資現貨買超332.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,614口至27,932口；投信賣超12億元，自營商賣超18.4億元，三大法人合計買超302.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，28日台股已連續第五天上漲，28日收盤32,803點已逐漸逼近33K整數大關，多頭氣勢銳不可擋，大盤持續沿著5日均線上漲，在跌破5日均線以及前一日低點前，盤勢可望維持驚驚漲創高走勢，短線有望挑戰33K。