全民權證／華新 兩檔展望佳
華新（1605）受惠歐盟Safeguard政策紅利、切入冷精棒等AI應用材料及海纜業務，法人看好營運體質將擺脫原物料景氣循環周期，本業、業外具轉機。不銹鋼業務展望方面，法人指出，歐盟7月將實施新一輪Safeguard鋼鐵保護政策，有助抑制低價進口鋼材，隨CBAM逐步落實，有利當地不銹鋼需求與報價環境逐步改善。
華新積極布局冷精棒，主要應用於AI伺服器水冷系統快速接頭，屬高附加價值產品，法人估今年底產能可達滿載，若全年產能利用率70%，約貢獻營收近50億元。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日逾90天的認購權證參與行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供、記者盧宏奇整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
